В Пензе школьники приняли участие в антинаркотической акции

01.06.2021 | 20:22

Подростки, которые числятся на учете комиссии по делам несовершеннолетних, приняли участие в социальном проекте антинаркотической направленности. В течение пяти месяцев с ними работали психологи. Вместе с волонтерами молодежь оказывала помощь нуждающимся.

«Выбирали тех детей, которые в большей степени сами изъявляли желание, чтобы они понимали, для чего сюда идут, и что от них хотят, что они должны делать», - рассказал руководитель социально-молодежной службы Юрий Годяев.

Бонусом для трудных подростков стала возможность досрочного снятия с профилактического учета.

«Лучше яркая, насыщенная жизнь, чем просто зависать во Всемирной паутине и развивать в себе пагубные привычки», - подчеркнул участник проекта Артем Лысяков.

Кульминацией акции стали зарядка на свежем воздухе и оздоровительная игра по станциям.

В следующем году члены социально-молодежной службы планируют продолжить работу в заданном направлении.