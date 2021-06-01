Спорт

Пензенские каратисты показали себя на областных соревнованиях

Печать

Бой с тенью, или сражение с воображаемым соперником, подразумевает ката - одна из дисциплин кекусинкай. Прежде чем выйти на чемпионат или первенство Пензенской области, каратисты оттачивали свое мастерство в тренировочных залах, чтобы судьи оценили их технику.

«В связи с пандемией мы переносили это мероприятие. Оно должно было состояться ранней весной», - отметил президент Федерации кекусинкай Пензенской области Владимир Сычин.

Соревнования проходили в двух возрастных группах. Юноши и девушки в возрасте от 10 лет участвовали в первенстве, а спортсмены старше 18 - в чемпионате области.

«Нужно отрабатывать каждый элемент, даже такие мелочи, как взгляд, куда поставить пальчик, куда поворачивать кулак. Каждый миллиметр тела ты контролируешь и должен четко осознавать, что делаешь», - рассказал участник соревнований Александр Грачев.

Каратистка Виолетта Арутюнова с детства занимается кекусинкай, но только испытав горечь поражения, начала подходить к этому делу всерьез.

«Когда мне было лет семь, я любила гулять на улице, кататься на велосипеде и пропускала тренировки. На соревнованиях я заняла III место и поняла, что нужно тренироваться, чтобы участвовать в соревнованиях. С тех пор я тренировки не пропускаю», - поделилась участница соревнований Виолетта Арутюнова.

В конце ноября в Пензе состоится межрегиональный турнир по кекусинкай, где каратисты сразятся с реальными соперниками.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте