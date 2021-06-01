Пензенские каратисты показали себя на областных соревнованиях

01.06.2021 | 20:10

Бой с тенью, или сражение с воображаемым соперником, подразумевает ката - одна из дисциплин кекусинкай. Прежде чем выйти на чемпионат или первенство Пензенской области, каратисты оттачивали свое мастерство в тренировочных залах, чтобы судьи оценили их технику.

«В связи с пандемией мы переносили это мероприятие. Оно должно было состояться ранней весной», - отметил президент Федерации кекусинкай Пензенской области Владимир Сычин.

Соревнования проходили в двух возрастных группах. Юноши и девушки в возрасте от 10 лет участвовали в первенстве, а спортсмены старше 18 - в чемпионате области.

«Нужно отрабатывать каждый элемент, даже такие мелочи, как взгляд, куда поставить пальчик, куда поворачивать кулак. Каждый миллиметр тела ты контролируешь и должен четко осознавать, что делаешь», - рассказал участник соревнований Александр Грачев.

Каратистка Виолетта Арутюнова с детства занимается кекусинкай, но только испытав горечь поражения, начала подходить к этому делу всерьез.

«Когда мне было лет семь, я любила гулять на улице, кататься на велосипеде и пропускала тренировки. На соревнованиях я заняла III место и поняла, что нужно тренироваться, чтобы участвовать в соревнованиях. С тех пор я тренировки не пропускаю», - поделилась участница соревнований Виолетта Арутюнова.

В конце ноября в Пензе состоится межрегиональный турнир по кекусинкай, где каратисты сразятся с реальными соперниками.