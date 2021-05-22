В Пензе начался сезон чемпионата по американскому футболу

22.05.2021 | 21:00

Битва за выход в плей-офф началась. Домашней игрой команда «Пензенские Фениксы» открыла новый сезон Второй лиги чемпионата России по американскому футболу в дивизионе «Волга». Ее противник - волгоградский «Сталинград».

«Следующая домашняя игра - против «Буревестников-2» (Самара), выездная игра - против «Медведей» (тоже Самара). Ответная игра со «Сталинградом» будет в Волгограде», - уточнил капитан команды Константин Чуйко.

После успешных тачдаунов (заносов мяча противнику) по итогам двух четвертей со счетом 6:0 лидировал «Сталинград», ставший для «Фениксов» в этом году особо значимым соперником.

«Два сезона перед этим мы провели с Саратовом - с ними была сборная. В этом сезоне мы выступаем чисто своей командой, а саратовцы усилили ряды Волгограда. Поэтому что сегодня, что на выезде матчи принципиальные. Можно сказать, против своих же», - пояснил Константин Чуйко.

В следующей четверти пензенцам удалось сравнять счет - 6:6. Затем гости перехватили инициативу и вырвались вперед - 12:8.

В последней 15-минутке разрыв постепенно увеличивался. В итоге игра закончилась в пользу «Сталинграда» - 32:8. А встреча «Фениксов» с самарскими «Буревестниками-2» состоится на стадионе аграрного университета 19 июня.