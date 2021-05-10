В Пензе футбольный сезон открыли турниром

10.05.2021 | 19:34

Тренер напоминал своим подопечным, что ни секунды нельзя терять на пути к победе. На турнире, который спортсмены называют «пуля», время на счету: все матчи проходят в один день.

«Играют взрослые команды. Молодежь - только дубль «Зенита» и ДЮСШ № 8, а остальные все - взрослые команды. Большинство команд, которые принимают участие в чемпионате и первенстве Пензенской области, - все из города и артучилища», - рассказал главный секретарь соревнований Юрий Зинчев.

Соревнования проводят в мае традиционно уже много лет подряд. Турнир приурочен к открытию футбольного сезона в Пензе и 76-й годовщине Великой Победы.

«Бьются за каждый мяч, каждый клочок поля, как деды-прадеды воевали и отстояли тогда нашу великую страну и освободили всю Европу от фашистского гнета», - отметил председатель Федерации футбола Пензенской области Александр Калашников.

Третье место - у команды военного вуза. За золото турнира сошлись футболисты ПГУАС и «Энергетик». В итоге студенты-строители одержали верх - 1:0.