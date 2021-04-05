Пензенские регбисты завоевали серебро на чемпионате страны

05.04.2021 | 18:28

Клуб «Локомотив-Пенза» завоевал серебряные медали чемпионата России по регби-7. Пятый тур первенства состоялся в Краснодаре. Для того чтобы защитить прошлогодний золотой титул, пензенцам необходимо было обыгрывать всех конкурентов.

На групповом этапе команда выглядела уверенно, разгромив «Кубань» - 45:0, «Красный Яр» - 38:12 и в упорной борьбе победив еще одну краснодарскую команду под названием «Богатыри» - 14:12.

Уступили железнодорожники только монинскому «ВВА-Подмосковью», причем с минимальным отставанием - 21:22.

Тем не менее пензенцы пробились в полуфинал, где их ждал неприятный сюрприз. «Владивостокские тигры», ставшие открытием пятого тура чемпионата страны, выиграли у красно-зеленой дружины - 22:7.

Таким образом, клуб ВВА досрочно стал победителем турнира, а «Локомотиву» надо было бороться за бронзу тура и серебро всего чемпионата в поединке против санкт-петербургской «Заставы».

Провели весь матч сурские регбисты уверенно и одержали заслуженную победу - 17:5.

Пензенская команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата страны по «семерке» и получила кубок и серебряные медали.

Теперь железнодорожники продолжат подготовку к полуфиналам другого российского первенства, по регби-15.