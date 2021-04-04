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Спорт

В «Воейкове» перетягивание каната объединило больше 150 атлетов

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Сильные телом и духом - во дворце единоборств «Воейков» вышагивали участники чемпионата и первенства Пензенской области по перетягиванию каната. Состязания объединили больше 150 атлетов.

Организаторы разделили спортсменов на несколько весовых категорий. Также отдельно за победу борются женские команды, смешанные, мужские.

Дмитрий Барков представляет Бековский район. Он капитан команды.

«Выступаем уже давно. Например, на таких видах, как сельские игры, спартакиада трудовых коллективов - там тоже перетягивание канатов присутствует. Были попытки и на чемпионате России выступить, тоже в Пензе, два года назад, но как бы первый раз - неудачно», - отметил он.

А Сергей Ветошкин из Малосердобинского района. Он всю жизнь дружит со спортом. Говорит, что при перетягивании каната главное не только сила и выносливость атлета.

«Слаженность команды. Команда должна быть неразделима и чувствовать, как ведет себя канат в руках, чувствовать плечо товарища, который стоит впереди вас. Потому что без этого выиграть невозможно», - подчеркнул Сергей.

Победители областных состязаний примут участие во всероссийском чемпионате по перетягиванию каната. Он пройдет в Пензе в ноябре.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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