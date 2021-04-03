«Лагуна-УОР» победила в первой игре с «Мосполитехом»

03.04.2021 | 21:30

Футбольный клуб «Лагуна-УОР» сделал первый шаг к медалям российского чемпионата. В бронзовой серии команда встретилась со столичным «Мосполитехом», и стартовая игра прошла под диктовку пензячек.

Уже в первом тайме успех принес точный удар Екатерины Самойловой, да и в целом хозяйки контролировали игру.

«Посмотрели все игры: как забивались голы «Мосполитехом», как мы их пропускали. Там только две вещи есть - стандартное положение и быстрая ответная атака. Мы сделали сегодня на этом акцент и в плане контроля нашего мяча, и в плане обороны, и все сыграло», - рассказал главный тренер ПМФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Во втором тайме сурские футболистки окончательно сломили сопротивление москвичек. В течение короткого отрезка времени в ворота гостей влетели три мяча, забитые Анастасией Николаевой, Марией Самойловой и Александрой Черновой. 4:0 - уверенная победа «Лагуны-УОР».

«Серия состоит из двух побед, поэтому я буду радоваться, даже если не 4:0, а 8:7 выиграли бы. Болельщиков порадовали, все классно», - подвел итог Михаил Крюков.

Следующий матч серии состоится 9 апреля в Москве. Если девушки выиграют, то завоюют бронзовые медали российского чемпионата. В противном случае команды вернутся в Пензу, где 16-го числа проведут решающий поединок.