Для пензенских школьников устроили военно-патриотическую игру

19.03.2021 | 20:02

Учащиеся общеобразовательных учреждений Пензы и области сменили школьную форму на армейскую. В городе уже в пятый раз прошла открытая военно-патриотическая игра «Наследники России».

«Такие мероприятия нужно обязательно проводить, потому что это память о тех людях, которые отдали свою жизнь, чтобы наша родина процветала, жила», - отметил глава администрации Железнодорожного района Юрий Щеглов.

В спортивном зале школы № 8 собрались 15 команд: кадеты, юнармейцы и совсем молодые пограничники - такие, как Дарья Манайнен, в семье которой и отец, и дед стояли на рубежах страны. Шестиклассница тоже решила примерить зеленый берет.

«Я считаю, что не только мальчики могут защищать Родину, но и девочки. Мне это очень нравится», - рассказала она.

Соревнования, инициированные Федеральной службой безопасности, включают в себя строевую подготовку, сборку и разборку автомата Калашникова, военные викторины. Также в рамках этих игр школьники на скорость заряжают и опустошают магазины различных видов оружия, облачаются в противогазы.

Лучших определяют люди, не один десяток лет своей жизни посвятившие служению Родине.

«Нельзя никого обидеть, они все стремятся, вытягиваются в струночку, чтобы показать, какие они молодцы. Любить надо детей. Кто-то - первое место, кто-то - второе, но мы делаем так, чтобы никто никогда от нас не уходил без подарка», - сообщил председатель совета ветеранов УФСБ РФ по Пензенской области Борис Пузаков.

Заслуженные награды получили и взрослые - те, кто внес большой вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи.