Спорт

Для пензенских школьников устроили военно-патриотическую игру

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Учащиеся общеобразовательных учреждений Пензы и области сменили школьную форму на армейскую. В городе уже в пятый раз прошла открытая военно-патриотическая игра «Наследники России».

«Такие мероприятия нужно обязательно проводить, потому что это память о тех людях, которые отдали свою жизнь, чтобы наша родина процветала, жила», - отметил глава администрации Железнодорожного района Юрий Щеглов.

В спортивном зале школы № 8 собрались 15 команд: кадеты, юнармейцы и совсем молодые пограничники - такие, как Дарья Манайнен, в семье которой и отец, и дед стояли на рубежах страны. Шестиклассница тоже решила примерить зеленый берет.

«Я считаю, что не только мальчики могут защищать Родину, но и девочки. Мне это очень нравится», - рассказала она.

Соревнования, инициированные Федеральной службой безопасности, включают в себя строевую подготовку, сборку и разборку автомата Калашникова, военные викторины. Также в рамках этих игр школьники на скорость заряжают и опустошают магазины различных видов оружия, облачаются в противогазы.

Лучших определяют люди, не один десяток лет своей жизни посвятившие служению Родине.

«Нельзя никого обидеть, они все стремятся, вытягиваются в струночку, чтобы показать, какие они молодцы. Любить надо детей. Кто-то - первое место, кто-то - второе, но мы делаем так, чтобы никто никогда от нас не уходил без подарка», - сообщил председатель совета ветеранов УФСБ РФ по Пензенской области Борис Пузаков.

Заслуженные награды получили и взрослые - те, кто внес большой вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Это всё хорошо,но дети видят как жулики-коррупционеры уходят от отвественности. Дети видят всё и анализируют.

Гость||

Еще больше патриотизьму.Сплотиться надо.

Гость||

Гость писал(a):

Еще больше патриотизьму.Сплотиться надо.
А то байден вон чаво говорит.

Гость||

Гость писал(a):

А то байден вон чаво говорит.
Седни байден побежал по радуг.... ОЙ! По трапу. Да как побежаааал.

Гость||

Гость писал(a):

Седни байден побежал по радуг.... ОЙ! По трапу.
НоВиЧёК?!

Гость||

Гость писал(a):

,но дети видят как жулики-коррупционеры уходят от отвественности.
Прям видят? А кто же им эту дезу показывает?

Гость||

Патриоты пока на родительской шее сидят, потом патриотизм исчезает, когда начинают самостоятельную жизнь.

Гость||

Почему в России под патриотизмом всегда понимают какую-то войнушку?

Гость||

Годам к 35 они поймут в чём живут. Если раньше не свалят.

Гость||

Гость писал(a):

Годам к 35 они поймут в чём живут.
И будут жить спокойно. А над тобой будут так же все смеяться.

Гость||

Гость писал(a):

всегда понимают какую-то войнушку?
Вы так пишете как будто народная войнушка это что то плохое.

Гость||

Гость писал(a):

потом патриотизм исчезает, когда начинают самостоятельную
Не до патриотизма конечно пока не повзрослел. Но как становятся на ноги, оперяются - тут и о патриотизме оказывается можно подумать. Все верно.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
всегда понимают какую-то войнушку?
Вы так пишете как будто народная войнушка это что то плохое.
А как будто что-то хорошее?

Гость||

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Гость||

Гость писал(a):

А над тобой будут так же все смеяться.
Да мне пох на "смех" таких дураков как ты. Смеется тот кто смеется последний.

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Имя: Гость
Комментарий:

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