В Каменке местные хоккеисты сразились с нижнеломовскими

08.01.2021 | 20:49

Представители Каменского и Нижнеломовского районов вступили в противоборство на ледовой площадке. Выявляли, кто сильнее, в рамках областного чемпионата по хоккею с шайбой среди взрослых команд. Такие игры всегда собирают местных болельщиков, которые приходят поддержать спортсменов.

На этот раз в Каменке, где проходила встреча, отметили высокий уровень подготовки претендентов на победу.

«Вымпел» был, «Вымпел есть», кубки видели в их честь, «вымпелята» подрастут и снова кубок привезут». В прошлые два сезона, считай, не играли, потому что каток был плохой, ремонт. Но в этом сезоне, думаю, возьмем кубок», - отметил болельщик Николай Кузнецов.

Игра выдалась весьма результативной, и каждая команда к концу третьего периода забросила по шесть шайб. Лучших хоккеистов выявила серия буллитов. Команда Нижнего Ломова оказалась точнее и одержала нелегкую победу в матче областного чемпионата.