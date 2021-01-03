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Спорт

В области выберут лучшую любительскую команду по мини-футболу

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Финальная часть соревнований среди девочек в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» проходит в физкультурно-оздоровительном комплексе «Центральный».

Туда приехали участницы не только из Пензы, но и из сел. Как говорит главный судья Александр Жикунов, конкуренция высокая.

«Сегодня будут участвовать девочки самого младшего звена - 2009-2010 года рождения. Это команды из Пензы (школы № 32, 47, 75), а также село Наровчат, Беково, Шаткино. Несмотря на тяжелые условия пандемии, все команды из области приехали на соревнования», - пояснил он.

Хотя турнир проводится среди любительских команд, эмоции в зале зашкаливают. Неизвестно, кто больше переживает за итог встречи - юные участницы или их тренеры.

Турнир завершится 6 января.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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