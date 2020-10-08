Пензенские самбисты завоевали награды Кубка России

08.10.2020 | 20:15

Два Алексея - Мерзликин и Будимиров - стали призерами Кубка России. Первый завоевал серебряную медаль, у второго, выступавшего в весовой категории 79 килограммов, - бронзовая награда.

«Провел пять поединков, один уступил - за выход в финал. В схватке пришлось бороться не только с соперником, но и с судьями. На табло мы разошлись со счетом 8:7 не в мою пользу. Проиграл. За третье место вышел и за минуту с небольшим с явным преимуществом справился с соперником из Москвы», - рассказал бронзовый призер Кубка России по самбо Алексей Будимиров.

Кубок проходил в городе Кстово Нижегородской области. В соревнованиях приняли участие около 500 самбистов со всей страны.

Алексей Мерзликин на турнире улучшил свой результат в весовой категории свыше 98 килограммов. В 2019 году он стал третьим. Опытный спортсмен выходит на ковер уже более 20 лет.

«Начинал в нижнеломовской школе самбо, родом сам оттуда. Потом поступил во владимирский юридический, отучился там и приехал в Пензу», - отметил молодой человек.

У его наставников занимаются десятки мальчишек, которые в будущем надеются также подняться на пьедестал почета всероссийских, а быть может, и международных турниров.

Теперь пензенцы готовятся к новым турнирам. Первый из них - чемпионат Приволжского федерального округа, если эпидемиологическая ситуация позволит его провести.