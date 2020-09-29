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Спорт

В Пензе выявили лучшего в свободной пирамиде бильярдиста

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Состоялся финал чемпионата Пензенской области по свободной пирамиде. На золотую медаль претендовали двое сильнейших - Артем Ирышков и Сергей Ясинецкий.

«Дистанция - до пяти побед. У них - четыре и четыре, сейчас дистанция в одну партию. Дело случая», - рассказал президент Пензенской областной федерации бильярдного спорта Игорь Ясинецкий.

В соревнованиях участвовали профессионалы и любители - всего 24 спортсмена из Пензы, Никольска, Бессоновки. Борьба была яркой, но уже признанные лидеры Ирышков и Ясинецкий упорно шли к финалу, обыгрывая соперников.

Победу в состязаниях одержал Сергей Ясинецкий.

«Было очень сложно, я играл против принципиального соперника, мы не в первый раз в финале. Я рад, что выиграл, потому что давно не выигрывал у него. Эта победа очень значима для меня», - отметил победитель чемпионата.

В сложившихся условиях из-за коронавируса церемония награждения прошла без зрителей. Тройка лидеров получила медали - золотую, серебряную, бронзовую.

Восемь сильнейших представят область на чемпионате России. Он пройдет в Пензе с 5 по 11 октября.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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