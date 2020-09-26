В Пензе начался чемпионат области по свободной пирамиде

26.09.2020 | 20:45

Игроки в бильярд ведут борьбу за лидерство в чемпионате Пензенской области по свободной пирамиде. На соревнования съехались 24 спортсмена из Пензы, Заречного, Никольска и Бессоновки - профессионалы и любители. Надо забить восемь шаров и одержать победу в четырех встречах.

«Турнир среди мужчин, но имеют право участвовать и юноши-юниоры. На данный момент 14 участников из 24 - младше 16 лет», - рассказал президент пензенской областной федерации бильярдного спорта Игорь Ясинецкий.

Среди участников есть и девочки - на вид хрупкие, но с настойчивым стремлением добиться победы.

«Если бить нечего, лучше всего отыграться, а если есть - надо использовать возможности и отбивать», - открыла свой секрет Дарья Клыкова.

Возле стола встречаются и начинающие игроки с опытными, и молодые люди с ветеранами спорта. Ограничений по возрасту и навыкам нет.

«Маленьким иногда поддаешься - их надо поддерживать, продвигать, пусть играют», - отметил участник соревнований Александр Рыжиков.

Областной турнир является отборочным. Восемь сильнейших спортсменов представят регион на чемпионате России по свободной пирамиде, который пройдет в Пензе с 5 по 11 октября. Кубки и медали уже ждут своих героев.