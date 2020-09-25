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Спорт

В Пензе устроили детские соревнования по легкой атлетике

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На стадионе «Первомайский» организовали детские соревнования по легкой атлетике - об этом просили тренеры. Пользуясь моментом, когда на улице стояла прекрасная осенняя погода, собрались спортсмены в возрасте от 8 до 20 лет из Пензы и 17 районов области.

Большое желание выиграть было у каждого, но все решалось на дистанции.

«Сегодня к нам приехало 654 спортсмена, которые в равной доле будут находиться на стадионе по рекомендации Роспотребнадзора. Сегодня мы проводим дисциплину согласно расписанию, и здесь у нас малое количество детей, но они уходят и приходят, поэтому никаких нарушений мы не видим», - рассказал руководитель Центра тестирования ГТО г. Пензы Владимир Антонов.

В программу соревнований включили шесть дисциплин.

«Я сегодня выиграла в толкании ядра в своем возрасте», - похвасталась участница соревнований Анна.

Самыми эмоциональными и зрелищными были забеги. Слова поддержки слышались со всех сторон. Взрослые особенно старались подбодрить участников.

«Я заметила, что соперники были слабые, мне было легко их победить. Но даже если они слабые, надо не под них бежать, а быстро», - отметила участница соревнований Арина.

Детские соревнования прошли в рамках фестиваля Гран-при по легкой атлетике «Здоровый город - здоровые люди». Победителей и призеров наградили грамотами комитета по физической культуре города Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Им главное для отчета наверх все провести, а заболею дети, да их х с ними. Родители, дураки, пускают.

Гость||

Детей ещё не хоронили от Ковида?

Гость||

Так закрывают школы на карантин или проводят массовые спортивные мероприятия школьников?

Имя: Гость
Комментарий:

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