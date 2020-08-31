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Спорт

Под Пензой состоялся финал соревнований «Мастер-оружейник»

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Все движения отточены до автоматизма - и гранатомет за считанные секунды превращался в отдельные детали, ведь это финальная стадия международных соревнований военных «Мастер-оружейник». На пятом этапе были только лучшие из лучших. Перед ним лидировала пензенская команда из артинститута, которая защищала честь всей страны.

«В первых четырех этапах заняла первое место, в двух из них показала рекордный результат, то есть выиграла у себя прошлогодней. Мне кажется, что сегодня тоже будет рекорд», - сообщил заместитель начальника ПАИИ Геннадий Хватов.

В этом году впервые на соревнования приехали сборные Абхазии, Конго, Камбоджи и Лаосской Демократической Республики. Но в основном в пятый этап попали постоянные участники соревнований, ведь они получили опыт на прошлых армейских играх.

В этот день нужно было сперва разобрать оружие, начиная от пистолета и заканчивая системой реактивного огня «Град», потом собрать и продемонстрировать, что все работает. Побеждал тот, кто сделал это быстрее остальных.

На армейские игры приехал губернатор региона, сам бывший военный. Он с интересом прошел по музею в шатрах, где представили как оружие начала ХХ века, так и современное, в том числе трофейное.

После завершения соревнований состоялся концерт с фаер-шоу. Затем - показательное выступление пензенских военных.

Канонада сменилась музыкой на поздравлении победителей армейских игр.

«Конкурс приобретает у нас все большую популярность. И мы думаем, что его география будет еще больше расширяться, а команды продолжат показывать высокие результаты», - отметил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ Николай Паршин.

«Было интересно наблюдать, как вы боретесь, чтобы в кратчайшие сроки выполнить норматив, с каким желанием представители каждой страны старались это сделать. Но победила сборная Российской Федерации», - произнес губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На втором месте - сборная Узбекистана, на третьем - Армении. Ирана и Абхазии - на четвертом и пятом соответственно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Эх и клоунада.нашли с кем соревноваться.

Гость||

Интересно, а подобные конкурсы среди, например, врачей-хирургов планируется проводить? Ну там на скорость, на точность, разобрать и собрать пациента... Среди реаниматологов тоже наверное можно, зрелищно будет...

Имя: Гость
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