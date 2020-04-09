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Спорт

Пензенские спортсмены должны пройти онлайн-тестирование

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Во время самоизоляции многие юные спортсмены знакомятся со списком запрещенных к применению препаратов и с тем, какие пробы их могут ожидать перед соревнованиями. Пензенские волейболисты, баскетболисты и другие получили задание пройти онлайн-тестирование на сайте Российского антидопингового агентства «РУСАДА».

По информации тренеров, на сайте нужно пройти обучение (послушать ролики), а затем выполнить тест. Если на большинство вопросов спортсмен ответит правильно, он получит сертификат.

«Насколько я владею информацией, это будет официальный документ, который нужно иметь при себе при участии во всех официальных соревнованиях. А так как у нас спортивная школа, мы готовим резерв сборных команд города и области, России, то наши дети, даже самых маленькие, должны знать правила по антидопинговому законодательству. И родители этих детей - тоже», - рассказал старший тренер спортшколы № 4 г. Пензы Андрей Пензин.

Сам тренер довольно легко прошел испытания и получил заветный документ.

«Вопросы простые, базовые: как происходит сдача антидопинговых анализов у спортсменов; кто приходит; как нужно оповещать антидопинговые органы о том, что к тебе могут прийти как к спортсмену; где ты должен находиться. Многие родители, которые уже успели сдать этот тест, были немножко удивлены, что все настолько строго и серьезно у профессиональных спортсменов», - отметил Андрей Пензин.

Даже юный волейболист Никита на знакомство с сайтом и ответы на вопросы потратил не очень много времени.

«Средней сложности - сначала идет обучение (минут 30, не больше), после обучения вы уже спокойно можете пройти тест», - сообщил мальчик.

Не всех юных спортсменов Пензы уведомили о необходимости получения сертификатов, ведь в России пока не проводятся никакие массовые мероприятия и такие документы нигде предъявлять не приходится.

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