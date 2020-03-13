13.03.2020 | 17:25

Сурские мастера кия вновь доказали, что являются одними из лучших в стране. Представители региональной федерации бильярдного спорта вернулись из Саранска, где завершился всероссийский турнир «Дети Тихона». Три пензенских спортсмена смогли завоевать бронзовые медали престижных состязаний.

«Состав собрался очень приличный - из 9 регионов 53 участника. Это уже третий турнир в Саранске. И явка там, и качество год от года растут», - сообщил президент Федерации бильярдного спорта Пензенской области Игорь Ясинецкий.

В младшей подгруппе (до 13 лет) Арсений Усанков вошел в тройку призеров. В старшей отличились Сергей и Артем Ясинецкие. Совсем немного им не хватило до «братского» финала.

«Сначала соревнования проходили в подгруппах, а потом сильнейшие участвовали в плей-офф. Я вышел в плей-офф без единого проигрыша - первое место в подгруппе - и там обыграл двух соперников. И проиграл в полуфинале», - рассказал призер всероссийского турнира по бильярду Сергей Ясинецкий.

В упорной борьбе Сергей и Артем уступили рязанским спортсменам и замкнули тройку призеров.

18 марта лучшие пензенские бильярдисты отправятся в Екатеринбург, где состоится сначала первенство, а затем - чемпионат России.

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