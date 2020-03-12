12.03.2020 | 18:52

Очередной успех юных пензенских регбистов на выездных соревнованиях: две сурские команды вернулись с открытых состязаний в Курске с золотыми медалями. Отличились спортсмены 2008-2009 годов рождения.

«Они за весь турнир не пропустили ни одной попытки, очень хорошо отработав в защите, стали победителями турнира. На этот возраст и был расчет», - отметил директор спортивной школы по регби г. Пензы Андрей Бачурин.

В финале пензенские регбисты сразились с командой из Санкт-Петербурга.

«Когда мы начали играть со штрафного, то занесли первую попытку. Во втором тайме они занесли нам одну попытку. Мы выиграли - 35:5», - рассказал регбист Александр Чамкин.

Победителем курского турнира стала и пензенская команда 2010-2011 годов рождения. Младшие равняются на старших. Популярность регби среди сурских детей, а также их родителей растет.

«Если мы раньше занимались плотно набором, часто ходили по школам, собирали, то сейчас многие дети приходят по звонкам и по знакомству, через сайт, группу во «ВКонтакте». Многие дети и родители выбирают наш вид спорта. Может, из-за результатов спортивной школы», - предположил Андрей Бачурин.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.