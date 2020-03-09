09.03.2020 | 13:31

В воскресенье, 8 марта, титулованный архангельский спортсмен Александр Большунов, обучающийся в одном из пензенских вузов, во второй раз стал победителем холменколленского марафона.

Соревнования проходили в Норвегии в рамках очередного этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 50 километров классическим стилем. Александр Большунов показал лучший результат - 2.08.05.3.

Второе место занял норвежец Симен Крюгер, отставший от лидера на 0.9 секунды, третье - его соотечественник Эмиль Иверсен (+19.5 секунды).

«Россияне: 14-й Илья Семиков (Республика Коми) +1.19.2, 17-й Алексей Червоткин (Москва) +1.51.3, 19-й Александр Бессмертных (Московская область/Кемеровская область) +2.25.0, 20-й Иван Якимушкин (Тюменская область) +2.40.6, 23-й Ермил Вокуев (Республика Коми) +3.32.6, 32-й Андрей Собакарев (Новосибирская область) +5.39.8», - сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России.

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