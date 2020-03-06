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Спорт | В Москве решат, кто будет вести пензенских дзюдоистов вперед

06.03.2020|17:59
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Две общественные организации - две региональные федерации дзюдо - подали заявки на государственную аккредитацию. Ее проводят после приостановки деятельности одной ранее существовавшей.

Скандал разгорелся в конце 2019 года. Тогда дзюдоистов уведомили, что они временно лишаются прав на проведение официальных состязаний, присвоение разрядов и званий, участие в выездных квалификационных турнирах.

«Фактически своим решением министр приостановил работу вида спорта на территории региона без объяснения каких-либо конкретных причин», - рассказал экс-президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Впоследствии все прояснилось. Была собрана специальная комиссия министерства физкультуры и спорта, на которой руководитель ведомства Григорий Кабельский пояснил, что причиной приостановки деятельности федерации дзюдо стали грубые нарушения при ведении документации аккредитованной общественной организации.

«Вот ваш протокол № 8: вы здесь выбрали президента и отменили решение президиума. Обращаемся к следующему протоколу, № 9, который был через четыре года: вы повторяете ту же ошибку», - отметил министр.

Комиссия в итоге единогласно проголосовала за приостановку деятельности Федерации дзюдо Пензенской области. Эдуард Копылов обратился в суд с просьбой признать решение областного министерства спорта незаконным, однако служители Фемиды вынесли решение в пользу чиновников, действовавших в рамках законодательства.

«Я думаю, что это будет хорошим уроком для всех наших спортивных федераций. Надо очень внимательно следить за нормативной и уставной деятельностью организации», - подчеркнул Григорий Кабельский.

Теперь отстраненное объединение возглавляет уже не Эдуард Копылов, а Павел Кояков, и оно снова претендует на получение государственной аккредитации.

Вторым соискателем является региональная общественная организация «Федерация дзюдо Пензенской области» под управлением Николая Барашкина.

Решение о том, кто получит право официально вести пензенских борцов вперед, будет приниматься в Москве, на заседании всероссийского президиума. Кому доверят государственную аккредитацию, станет известно к концу марта.

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Гость|06.03.2020 22:15|

Копылов хорошо дзюдо знает Путин Медведеву пост передавал,а он Коякову главное чтоб отката к эпохе Барашкина(Ельцина) не было иначе в дзюдо Ледниковый период будет. Москва спаси нас от Барашкина!!!!!!!!!

Гость|07.03.2020 00:01|

А барашкин чем плох?

Гость|07.03.2020 00:06|

Барашкина без Парфенова 0 без палочки.

Гость|07.03.2020 01:51|

Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно----- http://bit.do/mypres

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