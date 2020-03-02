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Спорт | В Тюмени «Дизель» всухую уступил «Рубину»

02.03.2020|08:37
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Пензенский «Дизель» уступил «Рубину» в пятом матче серии 1/8 плей-офф ВХЛ - Кубка Шелкового пути. Игра состоялась в Тюмени в воскресенье, 1 марта.

«Как и прошедшие встречи, эта прошла в равной борьбе с определенным преимуществом «Рубина». В отличие от предыдущего матча соперники не стали дожидаться овертайма, чтобы открыть счет. В начале второго периода Егор Бабенко поразил пустой угол ворот Ильи Андрюхова», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В середине третьего периода хозяева забили еще одну шайбу - отличился Михаил Железнов.

«В концовке желто-синие получили хорошую возможность сократить отставание - получив большинство, они заменили Андрюхова на шестого полевого игрока. Увы, оставшегося времени не хватило», - констатировали представители пензенской команды.

Итог встречи - сухая победа «Рубина» 2:0.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин отметил, что его команда сражается, но не может забить.

«На домашнем льду ноль, здесь аналогично. Реализуй мы свои моменты, может быть, удача была бы на нашей стороне. Но, хотя мы и уступили, будем дома брать реванш…» - пообещал Ваулин.

Команды сыграют в Пензе в среду, 4 марта.

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Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|02.03.2020 08:41|

Да разгоните уже этот позор...

Гость|02.03.2020 08:56|

А вот уже и нормальная игра, а не заказняк.

И тут наши криворукие лузеры показали себя во всей красе!

Там голопузы-то не спились еще с горя?

Гость|02.03.2020 08:58|

Самое интересное, что игроки бюджетной команды Дизель понимают, КХЛ им не видать денег нет!

Гость|02.03.2020 09:07|

Денег нет ,так что хокеюги пишите письма.

Гость|02.03.2020 09:15|

Гость писал(a):

Денег нет ,так что хокеюги пишите письма.
давно пора сделать билеты на игру от 5000 рублей.

Пусть неумные фанаты поддержат рублем своих кумиров!

Гость|02.03.2020 09:27|

Надо пральна сделать билеты по 6.500 на харю вот тогда посмотрим как зверьё будет ходить на это гавно.

Гость|02.03.2020 10:00|

Какой еще "Дизель"? Помню "Дизелист" был! А "Дизель" не знаю

Имя: Гость
Комментарий:

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