02.03.2020 | 08:37

Пензенский «Дизель» уступил «Рубину» в пятом матче серии 1/8 плей-офф ВХЛ - Кубка Шелкового пути. Игра состоялась в Тюмени в воскресенье, 1 марта.

«Как и прошедшие встречи, эта прошла в равной борьбе с определенным преимуществом «Рубина». В отличие от предыдущего матча соперники не стали дожидаться овертайма, чтобы открыть счет. В начале второго периода Егор Бабенко поразил пустой угол ворот Ильи Андрюхова», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В середине третьего периода хозяева забили еще одну шайбу - отличился Михаил Железнов.

«В концовке желто-синие получили хорошую возможность сократить отставание - получив большинство, они заменили Андрюхова на шестого полевого игрока. Увы, оставшегося времени не хватило», - констатировали представители пензенской команды.

Итог встречи - сухая победа «Рубина» 2:0.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин отметил, что его команда сражается, но не может забить.

«На домашнем льду ноль, здесь аналогично. Реализуй мы свои моменты, может быть, удача была бы на нашей стороне. Но, хотя мы и уступили, будем дома брать реванш…» - пообещал Ваулин.

Команды сыграют в Пензе в среду, 4 марта.

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