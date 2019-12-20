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Спорт | В Пензе боксеры сразились за призы Владислава Грунюшкина

20.12.2019|18:51
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Чемпионат и первенство города Пензы по боксу на призы мастера спорта СССР и обладателя кубка Европы Владислава Грунюшкина стали завершающими состязаниями для сурских бойцов в 2019 году. В январе они продолжат выступления и снова выйдут на ринг.

На этот раз в борьбе за комплекты наград участвовали 92 спортсмена в различных весовых категориях.

«Год показал, что у нас растет хорошая смена, особенно в училище олимпийского резерва. В школе олимпийского резерва, которую я возглавляю, взрослые боксеры выступали в этом году вполне достойно», - сообщил директор СШОР по боксу г. Пензы Адельша Рахматуллин.

Для юниоров городское первенство стало отборочным на всероссийскую спартакиаду среди учащихся, которая пройдет в 2020 году.

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Гость|20.12.2019 19:59|

Адельша и Равиль, ура!

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