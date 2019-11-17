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Спорт | Победителям «Сурского рубежа» вручили профессиональную пневматику

17.11.2019|11:56
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Винтовку - трофей немецкого производства команда кадетской школы № 70 завоевала в результате победы в областной военно-спортивной игре «Сурский рубеж». Призовая профессиональная пневматика оценивается в 500 тысяч рублей. Такова стоимость первого места. Теперь школьники могут уверенно стрелять не в молоко, а в самое яблочко.

«Сюда вкладывается пулька, закрывается. Выполняется соответственно прицеливание, происходит выстрел. Спортсмену, который работает с этим оружием, не надо применять какое-то усилие», - показал и рассказал преподаватель ОБЖ школы № 70 г. Пензы Сергей Гаранин.

В Доме молодежи состоялась церемония награждения призеров «Сурского рубежа» - потомок советской «Зарницы» проходил в сентябре. За право поделить миллион рублей, это призовой фонд турнира, боролись 33 команды школьников из военно-патриотических объединений региона.

«Еще, наверное, свежи в памяти воспоминания об этой игре, она получилась яркой, насыщенной. Может быть, не всегда прошла так, как мы задумывали, но это первый раз. Я думаю, что темпы будут наращиваться», - выразил надежду директор областного Дома молодежи Олег Куроедов.

Полученное в виде призов оборудование поможет пензенским школьникам показать высокие результаты на всероссийских соревнованиях.

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