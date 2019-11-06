06.11.2019 | 19:10

Пензенская федерация пулевой и стендовой стрельбы добилась внесения данного вида спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья в общероссийский реестр. Делегация Сурского края обратилась к депутатам Государственной думы в марте. Спустя полгода предложение инициативной группы было одобрено.

«Не столько у спортсменов, сколько у чиновников появится возможность в бюджеты областей и регионов закладывать расходы на подобные секции. У ребят появится возможность заниматься официально, имея социальный статус», - пояснил президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Пензенской области Вячеслав Аксенов.

В Пензенской области стендовой стрельбой увлекаются 15 атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Тир располагается на Светлой Поляне, инвалидов-колясочников доставляет на тренировки специализированный транспорт. Доступная среда создается и на территории самого комплекса.

«Мы уже пандусы сделали для ребят, уже сделали траншейный стенд, в бетоне изготовили, завели туда электричество. На данный момент ведутся переговоры о приобретении траншейного стенда на 15 машинок. Оборудование недешевое, стоит около четырех миллионов», - рассказал Вячеслав Аксенов.

Подобное используется в Европе. Совсем скоро всю его мощь смогут оценить члены сборной страны, в составе которой выступает и пензенец.

С 11 по 17 ноября в Риме пройдет товарищеский турнир Италия - Россия.

Атлеты надеются, что этот вид спорта вскоре войдет и в программу паралимпийских игр.