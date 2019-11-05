05.11.2019 | 18:34

Осень для пензенских бильярдистов выдалась урожайной. Во время каникул спортсмены завоевали четыре медали на первенстве Поволжья и две - на международном турнире «Маленький принц», который состоялся в Москве. Туда съехались около 150 участников.

Сергей Ясинецкий и Артем Ирышков взяли бронзовые награды в младшей и старшей категории соответственно.

«Это был план-минимум - в тройку, я сделал свое дело и вышел. В полуфинале играл с Матвеем Аникиным, мы оба поймали мандраж и начали простые шары давать мимо. В контре он более удачлив был и выиграл у меня», - рассказал бронзовый призер международного турнира «Маленький принц» Артем Ирышков.

Из Саранска, где проходило первенство Поволжья, ребята привезли медали всех достоинств: золото, серебро и две бронзы. Пензенцы традиционно считаются фаворитами на этих состязаниях, поэтому сосредотачиваются не на соперниках, а на игровом столе. В Мордовии он необычный.

«Центральные лузы были узкие, там почти ничего не заходило, там и раскат другой. Сукно какое-то странное, раскат другой, на свояках особенно», - отметил бронзовый призер первенства Поволжья Артем Ясинецкий.

Пензенские бильярдисты готовятся к первенству мира, которое пройдет в Минске с 11 по 15 ноября. Программа-минимум - войти в тройку сильнейших.