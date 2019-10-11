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Спорт | В Пензе открыли континентальный турнир по футболу

11.10.2019|16:14
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В спортивном центре «Темп» ПГУ прошла церемония открытия континентального турнира по футболу. Как на настоящем чемпионате мира, команды вышли на поле с флагами своих стран.

Вслед за атлетами на зеленом газоне появился талисман состязаний - хищная птица беркут.

Турнир в Пензе проходит под эгидой Ассоциации студенческих спортивных клубов России во второй раз.

«Фишка» проекта была рождена еще в прошлом году, когда у нас был чемпионат мира в России. Мы хотели как можно больше популяризировать этот вид спорта в Пензенской области. В этом году решили не отходить от наших правил, потому что в 2020 году у нас будет уже чемпионат Европы», - сообщил организатор соревнований Максим Лазарев.

За победу решили бороться 32 команды. Футболистам - от 18 до 30 лет, в основном это студенты местных вузов. Много иностранцев.

Махмуд Элнабарави - египтянин. Учится в Пензе на доктора.

«В первую очередь - да, для здоровья. Во вторую - я чувствую, что счастлив, когда играю в футбол. Спорт и футбол - это моя любовь», - рассказал участник соревнований.

Континентальный турнир по футболу продлится четыре дня. В стартовой игре приняли участие команда преподавателей ПГУ и сборная студентов того же вуза. Победила молодежь.

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