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Спорт | Пензенский «Зенит» обыграл самарских футболистов

25.07.2019|15:15
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Футболисты «Зенита» уверенно прошли предварительный этап кубка МФС «Приволжье» и завоевали место в четвертьфинале.

Заключительный матч в подгруппе против самарского центра подготовки футболистов «Крылья Советов» в турнирном плане ничего не решал, однако пензенцы ответственно подошли к поединку. Тренеры дали возможность многим резервистам проявить себя, и уже к середине второго тайма команда добыла крупное преимущество: отметились голами Виталий Аралин (дважды) и Даниил Коноплев - 3:0.

«Мы играем дома. Для болельщиков, для самих нас нужно выиграть, без разницы, влияет это на что-то или нет. Настрой был хороший, изначально было тяжеловато разбегаться, но сейчас более-менее», - рассказал капитан ФК «Зенит» Богдан Асланов.

Бурной получилась и концовка матча. Самарцы с пенальти сумели забить гол престижа, но зенитовцы тут же восстановили паритет - цели достиг удар Давида Руиса.

И все же в компенсированное время волжане установили окончательный счет 4:2. «Зенит» занимает первое место в подгруппе и продолжает борьбу за трофей.

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Гость|25.07.2019 19:20|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

В ОБЛАСТИ ,С ТАКИМ БЮДЖЕТОМ, ОНИ БЫ ТОЖЕ БЫЛИ ФАВОРИТАМИ.ГРОМИЛИ БЫ ВСЕХ И ВСЯ,БЛАГОДАРЯ РУБЛЯМ ,ИЗ КАРМАНОВ БОЛЕЛЬЩИКОВ, СОПЕРНИКОВ.

ДОРОЖНИК ВЕДУЩАЯ КОМАНДА ОБЛАСТИ.

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