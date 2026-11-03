В Белинском районе чиновницу отстранили от работы за нарушение

Общество

В Белинском районе чиновницу отстранили от работы за нарушение
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В Белинском районе главу администрации Козловского сельсовета отстранили от работы. Женщина нарушила сроки оплаты работ по контракту.

Прокурорская проверка установила, что в июне 2026 года орган местного самоуправления заключил с индивидуальным предпринимателем договор на работы по содержанию дорог общего пользования. Стоимость контракта составила 400,4 тыс. рублей.

Подрядчик выполнил все необходимое, заказчик принял работы, но оплатил их с нарушением установленного срока.

«При этом глава администрации в 2026 году уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение, однако достаточных мер для надлежащего исполнения обязательств по контракту не предприняла», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

В отношении чиновницы возбудили дело об административном правонарушении. Его рассмотрели и дисквалифицировали женщину на 1 год.

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