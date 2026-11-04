Пензенские полицейские отправились на Северный Кавказ

Общество

Пензенские полицейские отправились на Северный Кавказ
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Сводный отряд полицейских из Пензенской области отправился в служебную командировку на Северный Кавказ.

Пензенские полицейские отправились на Северный Кавказ

Отправка сводного отряда состоялась у здания регионального УМВД России. Бойцов провожали близкие и родственники, друзья, коллеги и руководство управления.

Пензенские полицейские отправились на Северный Кавказ

«Выражаю уверенность в вашей способности успешно выполнить поставленные задачи и на высоком уровне представить наш регион. Прошу помнить об ответственности перед коллективом, семьей и всеми жителями Пензенской области. Необходимо неукоснительно соблюдать все меры безопасности. Знайте, что мы ожидаем вашего благополучного возвращения», - обратился к личному составу начальник УМВД генерал-майор полиции Павел Гаврилин.

Пензенские полицейские отправились на Северный Кавказ

Он пожелал личному составу достойно нести службу по охране общественного порядка на территории Северо-Кавказского региона и с честью исполнять возложенные на них обязанности.

Пензенские полицейские отправились на Северный Кавказ

Пензенским полицейским предстоит сменить своих коллег, у которых командировка уже завершилась. Вместе с местными правоохранителями они будут обеспечивать спокойствие и безопасность жителей.

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