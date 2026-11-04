5 ноября отключат свет в части Райков, Бугровки и Барковки

На четверг, 5 ноября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Райки, Бугровка, СНТ «Искра-1» (Барковка) и отдельные дома на улицах Ново-Казанской и Богданова.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Весенняя, 1-6, 8-13, 15-21, 23;

- 1-й Гражданский пр-д, 9; 3-й Гражданский пр-д, 2, 3;

- ул. Дарвина, 15, 19-29 (нечетные), 33, 38-46, 48-60 (четные), 64-68 (четные);

- ул. Жуковского, 51, 55, 61;

- ул. Ново-Гражданская, 51, 53, 80, 82, 84;

- ул. Проломная, 3, 4а, 4Б, 7-16, 18, 19, 21, 22а, 24, 24а, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 39;

- Проломный пр-д, 1-4;

- ул. Солдатская, 41а, 44а, 46-60, 62;

- ул. Угловая, 2а, 2Б, 4.

С 8:30 до 16:00:

- Большая Бугровка, 112;

- ул. Гастелло, 108;

- ул. Кольцова, 2-8 (четные), 12;

- ул. Сурикова, 76-88 (четные), 91-101 (нечетные);

- ул. Челюскина, 71, 73, 75, 77-82, 84-90, 92, 94, з/у 82Б.

В эти же часы планируются отключения в СНТ «Искра-1» на Барковке.

С 9:00 до 12:00 ресурс не будут подавать в дома № 2, 4 и 8 на Ново-Казанской.

С 13:00 до 15:30 прервется электроснабжение домов № 3г и 12 на ул. Богданова.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.