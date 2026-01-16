В ближайшие годы в регионе планируют открыть 4 центра здоровья

Общество

В ближайшие годы в регионе планируют открыть 4 центра здоровья
Планируется, что к 2030 году в Пензенской области будут работать 8 центров здоровья. Эти структуры создадут при медучреждениях в разных районах региона.

Сейчас в Сурском крае действуют четыре центра здоровья: два на базе поликлиник № 1 и 6 Пензы, один в областном центре общественного здоровья и медицинский профилактики и один в Пензенской районной больнице.

В них жители региона могут пройти обследование, узнать факторы риска для своего здоровья, получить программу по организации правильного образа жизни и питания. Там же врачи ведут диспансерное наблюдение пациентов, у которых выявили отклонения от норм.

В следующие 4 года намерены открыть еще четыре центра здоровья, рассказали в региональном минздраве.

В 2026-м один появится в Сердобском районе, в 2027-м - в Кузнецкой центральной районной больнице, в 2028-м - в Каменской ЦРБ имени Г. М. Савельевой, в 2029-м - в Нижнеломовской ЦРБ.

