Названы виды рака, от которых чаще всего умирали пензенцы в 2025-м

В Пензенской области в 2025 году в структуре смертности от злокачественных образований лидирует рак легких (15,1%). Далее идут рак ободочной кишки (9,1%), желудка (9,0%), поджелудочной железы (7,8%), молочной железы (7,3%), предстательной железы (5,9%).

Такие данные приведены в постановлении областного правительства об утверждении в регионе программы по борьбе с онкозаболеваниями.

«В 2025 году смертность от новообразований в трудоспособном возрасте по сравнению с 2024 годом уменьшилась на 0,3% и составила 92,8 на 100 тыс. трудоспособного населения», - указывается в документе.

Как показали исследования, наибольший вклад (61,8%) в смертность трудоспособных мужчин от рака внесли следующие его виды: трахеи, бронхов, легкого (22,4%); поджелудочной железы (11,2%); губы, полости рта, глотки (8%); желудка (8,7%); ободочной кишки (7,5%); предстательной железы (2,2%).

В структуре смертности трудоспособных жительниц региона от злокачественных опухолей наибольшая доля оказалась у рака молочной железы - 23,7%. На втором месте рак яичников (13,7%), на третьем - шейки матки (11,8%), на четвертом - желудка (7,1%), на пятом - ободочной кишки (4,3%), на шестом - легких (4,2%). На данные виды новообразований пришлось 64,8% смертей пациенток.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области в 2025 году от рака скончались 2 832 человека. Показатель смертности составил 230,3 на 100 000 населения, что на 1,0% выше значения в 2024-м (228,0).