Запущено голосование по выбору облика нового аэровокзала в Пензе

Общество

Запущено голосование по выбору облика нового аэровокзала в Пензе
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В пятницу, 11 сентября, в Пензенской области запустили голосование по выбору облика нового аэровокзала. Оно будет действовать в течение 10 дней, то есть до 21-го числа.

Пензенцам предлагается отдать свой голос под постом губернатора Олега Мельниченко в канале МАХ, а также на странице во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках».

Всего на выбор предложено 4 варианта. Подробнее о них можно узнать по ссылке.

«Напоминаю, что концепции обязательно будут доработаны на градостроительном совете. Специалисты уделят должное внимание функциональности и практичности здания, чтобы аэровокзал был не только красивым, но и максимально удобным для пассажиров», - прокомментировал Мельниченко.

Старому зданию пензенского аэропорта 63 года, оно уже не соответствует современным стандартам. Предполагается построить новый объект, поработать с инфраструктурой, расширить перрон, модернизировать взлетно-посадочную полосу.

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