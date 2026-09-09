Отключение света в Пензе 10 сентября: список адресов

На четверг, 10 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Заря, Цыганский Поселок, Барковка, Западная Поляна, микрорайон Автодром Вираж и несколько домов на улице Антонова.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- СНТ «Заря», уч.: 5, 6, 7, 7а, 9, 10, 12, 13, 15-29, 36, 38, 48, 49, 60, 70, 71, 74, 77, 79, 87, 92, 94, 97, 109, 114, 126, 127, 129, 148, 156, 170-172, 174, 176-181, 184, 192, 193, 197-199, 201, 220-223, 226, 227, 229, 230, 234, 237, 237а, 239, 240, 251, 252, 255, 258, 259, 261, 263, 266, 268, 269, 270, 271, 282, 295, 350, 356, 381, 384, 398, 434, 458, 471, 472, 494, 515, 521, 621, 943, 1051;

- ул. Юбилейная, 1Б.

С 8:30 до 15:30 приостановится электроснабжение домов № 70, 74 и 76 на ул. Антонова.

С 8:30 до 16:00 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Гончарова, 1-26, 28-41, 43-45, 47-54, 56, 58-61, 63, 65, 67, 69;

- пр-д Гончарова, 2, 3;

- ул. Придорожная, 4-14 (четные), 15, 16, 20, 22, 22а, 23-28, 30-51, 53, 55, 57, 58, 59, 60-90 (четные);

- Придорожный пр-д, 4-33, 35, 37, 39; 2-й Придорожный пр-д, 3-13, 15;

- ул. Ряжская, 1, 3-9, 20;

- ул. Щербакова, 2, 6-41, 41в, 43;

- пр-д Щербакова, 1, 3, 4, 9, 11, 13-49, 51, 53, 55;

- ул. Барковка, 2-4, 6-15, 17-23 (нечетные);

- пр-д Барковка, 1, 2, 3-17 (нечетные), 12а;

- ул. Долгая, 1-12, 14, 16а, 16в, 157, з/у 865, з/у 911;

- СНТ «Весна-1», уч.: 81, 97;

- СНТ «Восход», уч.: 1в, 9 (1-4), 9 (6-12), 9-14;

- СНТ «Здоровье», уч.: 1-36, 38-42;

- СНТ «Искра», уч.: 356, 364;

- СНТ «Осень», 1-12, 14-33;

- СНТ «Отдых», 10, 43, 44, 71, 95, 96, 112, 117, 118, 123, 124, 136, 137, 138, 140-151, 154-156, 889;

- СНТ «Проектировщик», уч.: 4, 8, 9, 37;

- СНТ «Труд», 7, 14, 21.

С 10:00 до 12:00:

- ул. Владимира Квышко, 74;

- ул. Дмитрия Шорникова, 55, 74, уч. 63, з/у 70;

- ул. Новоселов, уч.: 463, 560, 1336;

- СНТ «Заря», уч.: 394, 402, 406, 412, 421, 423, 458, 465, 466, 468, 470, 471, 475, 476, 482, 487, 489, 490, 492, 496, 539, 547, 553, 556, 567, 570, 604, 617, 620, 625, 630, 631, 634.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Боевая Гора, 1, 6, 8, 10-14, 16, 16а, 18;

- ул. Ключевского, 1-32, 34,;

- ул. Ново-Революционная, 4, 27, 29, 31;

- ул. Саратовская, 2, 2а, 4-17, 20, 21, 23, 27-41 (нечетные);

- ул. Станиславского, 1-26, 28, 30-33, 33а, к/н 2640.

- 1-й пр-д Станиславского, 1-8, 10, 11; 2-й пр-д Станиславского, 1, 2; 3-й пр-д Станиславского, 1, 3, 7.

С 13:00 до 15:30:

- Арбеково-5, 2-я очередь, стр.: 29, 61, 67, 71, 73, 75, 80, 97, 100, 103, 105, 108, 112, 113, 117, 130, 139, 140, 153, 157, 163, 178, 192, 197, 199, 206, 215, 221, 222, 224, 230, 261;

- ул. Большая Арбековская, 16, 18, 24, 26, 38, стр.: 82, 85;

- ул. Виражная, 6, 13, 15,19, 21, 24/15, 25, 27, к/н 313, з/у 8;

- Кленовый пер., 3-6, 8-11;

- Кленовый бульвар, 1а, 1Б, 2а, 2Б, 5-9 (нечетные), 12, 18-36 (четные), 42, уч. 193, стр. 194

- ул. Радужная, 5, 7, 9а, 11, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27стр, 31, 31а, 33, 38, 40, 44, стр.: 27, 41, 42, 44,, з/у 20;

- пр-д Радужный, 3-14, 17, 17а;

- ул. Рябиновая, 3, 5, 9, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, стр. 160, з/у 14а;

- Рябиновый пер., 1, 2, 2а, 4, 8-11;

- Рябиновый пр-д, 3, 8, 11, 12, 14, 16-21, 23, 28, стр. 146;

- ул. Сиреневая, 3а, 8, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 20а, 24, 26, 29, 30, 30а, 31, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 52, 52а, стр.: 45, 90, 91, 214, 220.

- ул. Сиреневая/Радужная, 28/3.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.