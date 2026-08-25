Опубликован график отключения света в Пензе 26 августа

На среду, 26 августа, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся центр города, Нахаловка, Заря, Поселок Лесной, а также отдельные дома на Ново-Казанской улице.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- пр-д Володарского, 1-5, 10, 12, стр. 4;

- ул. Красная, 80, 82, 84, 84а, 92-96, 98, 101, 102г;

- ул. Кураева, 14а, 14Б, 14в, 16, 17, 19, 22, 22/97, 22а, 25а, 28, 30, 35, 37.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Нейтральная, 76а, 78а, 78Б, 82Б, 84а, 86а, 88а;

- ул. 2-я Нейтральная, 1, 3-5, 7-10, 12-15, 17, 19-21;

- ул. Парижской Коммуны, 1-6, 8-17, 17а, 19-27, 27а, 29-50, 52-54, 56-74, 74а, 77-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96;

- 1-й пр-д Парижской Коммуны, 1-13, 13а, 15, 17; 2-й пр-д Парижской Коммуны, 1-8, 23, 23а;

- ул. Седова, 1-19;

- пр-д Седова, 5-9, 20;

- ул. Суворова, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 154а.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Барышникова, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 58;

- ул. Вигеля, 22, 30, 32, 36, уч. 16, з/у 27;

- ул. Застрожного, 21, 28, 30;

- ул. Киселевой, 17, 26, 29, 32, 33, 42, 50, з/у 19;

- ул. Новоселов, уч.: 582, 597;

- СНТ Заря, уч.: 61, 210, 247, 273, 341, 364, 373, 450, 493, 531, 534, 544, 574;

- ул. Юбилейная, уч.: 211, 233, 237, 240, 286, 296, 297, 304, 307, 311, 315, 324, 332, 337, 342, 345, 357, 359, 367, 369, 372, 374, 376, 425.

с 9:00 до 16:30 приостановится снабжение домов № 10, 14, 18, 20 на Ново-Казанской.

С 9:00 до 16:00 ресурс не будут подавать по адресам:

- Ахунский переезд, 6, 35, 37, 38, 39;

- ул. Блокпост 718 км, 5, 7;

- ул. Кордон Сурка, 1, 1а, 2-10 (четные), 3, 3а, 9, 9а, 9Б, 9в, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 20Б, 21а, 23, 23в, 24, 27, 27а, 29, 30, 31, 31а, 31в, 33, 34, 35, 36, 37, стр.: 2, 9, к/н 5829;

- ул. Молодогвардейская, 6, 18, 19, 20, 21, 26, 32, 58, 60;

- ул. Ольховая, 6а, 10.

С 13:30 до 15:30:

- пр-д Достоевского, 12а, 17, 20а, 21, 25, 27, 32, 35, 36, 38-47, 49-57, з/у 48;

- 1-й пр-д Достоевского, 43, 47, 47а, 80.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.