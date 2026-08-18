Трубу бани на улице Кураева в Пензе полностью демонтируют

Общество

Трубу бани на улице Кураева в Пензе полностью демонтируют
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Трубу бани № 3, также известной как Ивановская (Кураева, 40), полностью разберут. Об этом сообщили в городской администрации во вторник, 18 августа, отвечая на запрос сетевого издания «ПензаИнформ».

Объект обследовали в апреле и оценили состояние как аварийное. Ремонтировать трубу нет смысла: обнаружились повреждения, из-за которых она может обрушиться, то есть для эксплуатации непригодна.

29 мая баню закрыли, чтобы избежать рисков для жизни и здоровья людей.

В июле стало известно о планах профинансировать демонтаж из резервного фонда администрации Пензы. На работы были готовы выделить 1 498 656 рублей.

Городское управление ЖКХ уже заключило контракт с подрядчиком, работы начались 10 августа. Закончить их должны до сентября.

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