Трубу бани на улице Кураева в Пензе полностью демонтируют

Трубу бани № 3, также известной как Ивановская (Кураева, 40), полностью разберут. Об этом сообщили в городской администрации во вторник, 18 августа, отвечая на запрос сетевого издания «ПензаИнформ».

Объект обследовали в апреле и оценили состояние как аварийное. Ремонтировать трубу нет смысла: обнаружились повреждения, из-за которых она может обрушиться, то есть для эксплуатации непригодна.

29 мая баню закрыли, чтобы избежать рисков для жизни и здоровья людей.

В июле стало известно о планах профинансировать демонтаж из резервного фонда администрации Пензы. На работы были готовы выделить 1 498 656 рублей.

Городское управление ЖКХ уже заключило контракт с подрядчиком, работы начались 10 августа. Закончить их должны до сентября.