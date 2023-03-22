Пензенским «тиграм» дадут право бесплатного проезда в транспорте

22.03.2023 | 15:31

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в среду, 22 марта, рассмотрели предложение о предоставлении льгот на проезд участникам отряда содействия полиции «Тигр».

Как пояснил начальник управления транспорта и связи Артем Садовов, для членов общественного объединения правоохранительной направленности предусматривается 50 поездок в месяц по транспортной карте жителя Пензы.

Нововведение потребует выделения дополнительных средств из бюджета, которыми перевозчикам компенсируют недополученные доходы от обслуживания новой категории льготников.

Сумма составит 1 млн 215 тыс. рублей на 9 месяцев 2023 года из расчета введения льготы с 1 апреля.

Окончательное решение должно быть принято на сессии гордумы, которая состоится 31 марта.

Отряд «Тигр» был создан 9 декабря прошлого года. В коллективе - воспитанники колледжей, техникумов, высших учебных заведений. Их главная задача - содействие полиции в охране общественного порядка.

Бойцы должны зафиксировать правонарушение, немедленно сообщить об этом в штаб, полицию, Росгвардию или МЧС. Задерживать злоумышленников в соответствии с законом они не имеют права - это прерогатива органов внутренних дел.

В феврале этого года на содержание отряда выделили 9 млн 252 тыс. 700 рублей. Деньги пошли на зарплату, зимнее и летнее обмундирование, эмблемы и другие расходы.