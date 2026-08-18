19 августа православные христиане отметят Преображение Господне

Общество

19 августа православные христиане отметят Преображение Господне
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19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне, один из двенадцати основных праздников. По этому случаю в Спасо-Преображенском мужском монастыре по традиции проведут торжественные богослужения, который возглавит митрополит Серафим.

Во вторник, 18 августа, в 16:00 начнется всенощное бдение.

19 августа на 7:00 запланирована Божественная литургия, сообщили в Пензенской епархии.

Преображение Господне - это непереходящий праздник, он всегда отмечается 19-го числа.

Согласно Библии, Иисус Христос с учениками Петром, Иаковом и Иоанном поднялся на «гору высокую», где, молясь, преобразился: лицо его просияло, а одежда стала ослепительно белой. На горе также явились пророки Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом о предстоящей смерти в Иерусалиме.

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