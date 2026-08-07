Уточнены правила зачета срока службы при самовольном оставлении части

В России внесли изменения в Положение о порядке прохождения военной службы, согласно которым самовольное оставление части призывником или контрактником без уважительных причин на срок более двух суток не войдет в срок службы в армии.

Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Сейчас при подсчете срока службы не учитывается оставление части на срок свыше 10 дней вне зависимости от причин.

Ранее в России призывникам разрешили получать отсрочку или освобождение от службы в армии без явки в военкомат при условии, что в реестре воинского учета есть полные данные о них.

Отсрочку могут предоставить студентам, обучающимся по очной форме, аспирантам, сотрудникам МВД, МЧС, ФСБ, гражданам, ухаживающим за близкими, с категорией годности «Г», а также работникам ИТ-компаний.