Порядок эвакуации машин на штрафстоянку захотели изменить

Общество

Порядок эвакуации машин на штрафстоянку захотели изменить
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В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предложено изменить порядок эвакуации автомобилей на штрафстоянку. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента в понедельник, 3 августа.

Авторы инициативы предложили присылать владельцам уведомление о том, что их машину забирают, за 15 минут до начала эвакуации. Для этого хотят использовать уведомления на портале госуслуг.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас региональными нормативными актами, которые регламентируют порядок перемещения автомобиля на штрафстоянку, не предусмотрена рассылка уведомлений о процедуре.

«Формально текущие правила разрешают прекратить задержание, если владелец появился до начала движения эвакуатора, однако без оперативного уведомления большинство автовладельцев узнают о случившемся уже после того, как их машина увезена на спецстоянку. В среднем погрузка автомобиля на эвакуатор занимает всего 3-5 минут. За это время водитель физически не успевает обнаружить начавшуюся эвакуацию и вмешаться», - говорится в документе.

В итоге автовладелец вынужден оплачивать не только штраф, но и перемещение и хранение машины. По мнению авторов инициативы, законопроект позволит гражданам экономить на такой «услуге», ведь у них будет возможность быстро прибыть на место и убрать автомобиль.

Если документ примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

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