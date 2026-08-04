В Пензе 4 дня пробудут мощи блаженной Матроны Московской

Общество

В Пензе 4 дня пробудут мощи блаженной Матроны Московской
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В Пензе с 7 по 11 августа будет пребывать ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской.

«Торжественная встреча святыни состоится в пятницу, 7 августа, в 8:00 в Спасском кафедральном соборе», - сообщили в Пензенской епархии.

Ковчег привезут с родины блаженной старицы - из Тульской епархии. Пока он будет в Пензе, в соборе планируют постоянно читать акафист Матроне Московской.

Поклониться святыне можно будет ежедневно с 7:00 до 19:00. 11 августа ее увезут в Ульяновск.

Святая Матрона Московская (Никонова; 1881-1952) является одной из наиболее почитаемых святых. Старица была близка к народу, помогала всем нуждающимся. Еще до официальной канонизации святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и печалями.

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