В нескольких микрорайонах Пензы отключили горячую воду

Со вторника, 4 августа, в Пензе начались очередные гидравлические испытания, ради которых отключили горячую воду. Речь идет о Южной Поляне, центре города, Окружной.

Ресурса нет по адресам:

- ул. Калинина, 1а, 61, 63/37, 89, 91;

- ул. Красная Горка, 37а, 39/56;

- ул. Куйбышева, 21/48, 45г;

- ул. Красная, 9, 29, 19/55, 23а, 26а, 32;

- ул. Свердлова, 49, 77, 79а;

- Малый Свердловский проезд, 6;

- ул. Тамбовская, 1, 1Б, 9, 11;

- ул. Маршала Крылова, 2а, 3а, 13;

- ул. Богданова, 1, 61, 63а, 92;

- ул. Ватутина, 2, 2а, 4, 6, 6а;

- ул. Силикатная, 18, 20;

- ул. Кижеватова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 33а, 35, 37;

- ул. Российская, 29, 31, 37, 41, 45, 47, 53;

- ул. Воронова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 24;

- 1-й проезд Красные Кирпичики, 3;

- ул. Ново-Тамбовская, 9.

Водоснабжение должны восстановить с 10 августа, уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Ранее сообщалось, что с 4 по 16 августа по той же причине ГВС отключат в других домах в центре города и на Южной Поляне.