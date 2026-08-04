В Пензе продлили схему движения маршруток № 1

Общество

В Пензе продлили схему движения маршруток № 1
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С августа в Пензе изменили схему движения маршруток № 1: если раньше микроавтобусы с Западной Поляны доезжали до Шуиста, то теперь обслуживаются и жители микрорайона Согласие.

«Путь следования продлен от остановки «Городская больница № 4» до остановки «П. Согласие», - уточнили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Маршрутки будут ходить по микрорайону следующим образом:

- в прямом направлении: от улицы Согласие по Поимской, Омской, 2-й Светлой, Светлой и далее по привычной схеме;

- в обратном направлении: с улицы Светлой по 2-й Светлой, 4-му Калужскому проезду до улицы Касторной.

«Автобусы маршрута № 1 с конечного остановочного пункта «П. Согласие» в рабочие дни отправляются с 5:30, в выходные дни с 6:00, с интервалом движения в часы пик в рабочие дни 11 минут, в выходные дни - 18 минут. Последние рейсы от остановочных пунктов «П. Согласие» и «Ул. Мира» в рабочие дни выполняются в 21:50, в выходные дни - в 21:40», - добавили в ГКУ.

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