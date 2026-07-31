Названы симптомы, сигнализирующие о проблемах со зрением у ребенка

Если ребенок фотографирует написанное на школьной доске, это должно насторожить родителей: возможно, он стал хуже видеть. Первые признаки появившихся проблем со зрением перечислил врач-офтальмолог детской поликлиники № 6 города Пензы Роман Рыбчич.

Есть повод для тревоги, если ребенок:

- часто щурится,

- подносит предметы слишком близко к себе,

- меняет позу при взгляде (пытается найти угол, при котором картинка становится четче),

- быстро устает даже от незначительных зрительных нагрузок - при чтении и письме,

- часто трет глаза,

- жалуется на ощущение сухости, усталости, рези в глазах,

- часто испытывает головные боли после зрительных нагрузок,

- жалуется на размытость, «туман» или периодическое двоение картинки,

- жалуется, что не видит написанное на доске (спрашивает у одноклассников, просит повторить, фотографирует на телефон).

Если вовремя не отреагировать на эти сигналы, проблема будет усугубляться.

В детской поликлинике напомнили меры профилактики: нужно контролировать поведение детей, регулярно проверять зрение и обращаться к специалисту при выявлении подозрительных симптомов. Плановые профосмотры проводятся в 1 месяц, 12 месяцев, 3 года, 6 лет, 7 лет, 10 лет, 13 лет, 15-16-17 лет.

«Чаще всего первые жалобы на проблемы со зрением появляются у детей в возрасте примерно 7-10 лет, но бывают и раньше», - добавили в поликлинике.