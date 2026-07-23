В Пензенской области клещи стали реже нападать на людей

За неделю с 16 по 22 июля в Пензенской области от укусов клещей пострадали 62 человека, что почти вдвое меньше, чем за предыдущий отчетный период (121). Среди обратившихся - 16 детей в возрасте до 14 лет.

Таковы официальные данные, обнародованные региональным управлением Роспотребнадзора в четверг, 23-го числа.

Всего с начала сезона активности (с 30 марта) помощь потребовалась 1 909 жителям области (из них 586 - дети), в отношении всех были приняты стандартные меры профилактики.

К 22 июля 1 114 клещей, снятых с людей, исследовали на зараженность возбудителями иксодового боррелиоза (ИКБ); в 286 случаях (25,7%) результаты оказались положительными.

Жителям региона рекомендуют принимать меры предосторожности при отдыхе и прогулках в зеленых зонах: надевать подходящую одежду, использовать репелленты, соблюдать правила поведения.