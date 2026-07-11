11 июля - Всемирный день шоколада

В четверг, 11 июля, отмечается Всемирный день народонаселения, учрежденный ООН в 1990 году.

Если 11 июля 1987-го на Земле проживало около 5 млрд людей, то 20 лет спустя, 11 июля 2007-го, - уже больше 6,7 млрд, а в 2022-м население Земли превысило 8 млрд человек. По прогнозам, в 2050 году численность населения планеты составит не менее 9,7 млрд.

11 июля свой праздник могут отметить и любители сладкого: сегодня Всемирный день шоколада, придуманный французами в 1995 году. Считается, что лакомство, которое сейчас продается в любом киоске, изобрели ацтеки, а испанцы-конкистадоры завезли в Европу, где оно стало достоянием аристократов.

Специалисты утверждают, что шоколад - верное средство успокоить нервы. Но злоупотреблять им не стоит: продукт очень калорийный.

А знаете ли вы, что в России был открыт первый в мире памятник шоколаду? Это произошло 1 июля 2009 года в г. Покрове Владимирской области.

Если у вас есть знакомый светооператор, подарите шоколадку ему, потому что 11 июля художники по свету отмечают свой профессиональный праздник. Без них не обходится ни одно торжество, ни один спектакль или концерт, ни одно шоу или цирковое представление. Они незаменимы и в сельских Домах культуры, и на международных сценах.

11 июля знаменательно тем, что в этот день в 1700 году в Берлине была основана Германская академия наук, в 1897-м предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата, а в 1998-м в Москве торжественно открылись Всемирные юношеские игры.

В народном календаре сегодня Крапивное заговенье. После этого дня жгучая трава теряет целебные свойства, полагали в старину, поэтому торопились употребить ее в пищу: добавляли в салаты, супы, солили и квасили, пекли пирожки.

Именинники 10 июля Василий, Герман, Григорий, Иван, Павел и Сергей.

В этот день родились племянница кардинала Мазарини Олимпия Манчини, советский разведчик, полковник Рудольф Абель.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день не подходит для активных действий. Лучше провести его в спокойной обстановке, занимаясь неспешными рутинными делами или посвятив все время отдыху.