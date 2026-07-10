В России создают вакцину от аллергии на животных

В России идет разработка вакцины от аллергии на животных, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня препараты противоаллергической вакцины находятся в разработке. Поэтому когда будут завершены, тогда и объявим», - заявил Мурашко на площадке форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Его слова приводят федеральные СМИ.

Пока в России не существует специализированной отечественной вакцины для борьбы с этим недугом.

Аллергию называют эпидемией XXI века. По данным ВОЗ, за последние 50 лет распространенность аллергических заболеваний выросла в 3-4 раза.

У пациентов с аллергией на животных отмечается повышенная чувствительность к их эпителию и шерсти. Предполагается, что для достижения стойкой ремиссии нужно будет пройти 1-3 курса терапии.