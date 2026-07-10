В Пензе двух человек оштрафовали за купание на Засеке

Общество

В Пензе двух человек оштрафовали за купание на Засеке
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В Пензе полицейские, а также сотрудники управления по делам ГО ЧС и администрации Первомайского района провели рейд у пруда Засека.

Отдыхающим вручили буклеты с правилами поведения на воде, указали на опасность купания в необорудованных местах и напомнили о том, что несовершеннолетним нельзя оставаться у водоемов без сопровождения взрослых.

«Составлены два протокола за купание в необорудованных местах, еще два оформлены по факту нахождения несовершеннолетних вблизи акватории без законных представителей», - сообщили в городской администрации.

В областном центре популярные места отдыха у воды - это пляжи на ГПЗ, Красный Куст на Барковке, на реке Вяде, на улицах Литвинова, Чапаева, Павлушкина и Сплавной, на прудах Засека и Земляничном и у больницы № 6. Везде организованы спасательные посты.

Вода в городских водоемах не соответствует санитарно-гигиеническим нормам, купаться не рекомендуется.

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