Вадим Супиков помог музыкальной школе № 5 с заменой трубы

Общество

Вадим Супиков помог музыкальной школе № 5 с заменой трубы
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Председатель регионального Законодательного собрания Вадим Супиков помог оперативно решить проблему детской музыкальной школы № 5 в Пензе.

Директор учреждения Екатерина Аксенова обратилась к парламентарию и рассказала, что в подвале здания прорвало трубу. В итоге план зачетов и экзаменов пришлось откорректировать, поскольку школа не могла обеспечить безопасность пребывания детей и преподавателей в стенах учреждения.

Вадим Супиков направил депутатский запрос в ресурсоснабжающую организацию. Специалисты взяли вопрос в работу и заменили аварийную часть водопровода.

Руководство школы поблагодарило парламентария за внимание к нуждам учреждения и предоставленную помощь.

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