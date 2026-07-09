Вадим Супиков помог музыкальной школе № 5 с заменой трубы

Председатель регионального Законодательного собрания Вадим Супиков помог оперативно решить проблему детской музыкальной школы № 5 в Пензе.

Директор учреждения Екатерина Аксенова обратилась к парламентарию и рассказала, что в подвале здания прорвало трубу. В итоге план зачетов и экзаменов пришлось откорректировать, поскольку школа не могла обеспечить безопасность пребывания детей и преподавателей в стенах учреждения.

Вадим Супиков направил депутатский запрос в ресурсоснабжающую организацию. Специалисты взяли вопрос в работу и заменили аварийную часть водопровода.

Руководство школы поблагодарило парламентария за внимание к нуждам учреждения и предоставленную помощь.