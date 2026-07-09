«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует юрлицам использовать личный кабинет

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Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует юридическим лицам использовать дистанционный сервис «Личный кабинет». Его преимущества оценят клиенты, получающие счета-фактуры и имеющие действующие договоры теплоснабжения с ПАО «Т Плюс».

Сервис поможет решить широкий круг вопросов онлайн: проводить оплаты услуг, контролировать переданные показания и выгружать бухгалтерскую документацию.

Сейчас договоры на теплоснабжение и ГВС можно оформить онлайн через систему электронного документооборота. Такой документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, можно предоставлять в Федеральную налоговую службу, суды и иные органы власти, организации. При этом клиенты экономят время, снижают затраты на печать, доставку и хранение бумаг.

Личный кабинет разработан с соблюдением требований законодательства РФ и обеспечивает конфиденциальность информации.

В случае возникновения вопросов по работе онлайн-сервиса можно проконсультироваться по телефону 21-05-79 или по электронной почте penza@esplus.ru.

Реклама. Заказчик - ПАО «Т Плюс», ИНН 6315376946.